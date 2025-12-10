Lecții de viață în școlile din comuna Dragu

Primul ajutor face deseori diferența dintre viață și moarte într-o situație de urgență. Zilele trecute, cadre ale Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj au fost prezente în școlile din localitățile Dragu și Voivodeni, într-o altfel de misiune. Prin exerciții practice, copiii au învățat ce trebuie să facă în anumite situații de urgență medicală, să își ajute colegii aflați în situații limită sau victimele unor accidente. „Mulțumim reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență pentru vizita pe care ne-au făcut-o și pentru lecțiile deosebit de importante transmise elevilor din Dragu și Voivodeni. Aceștia au fost deosebit de interesați și implicați, având ocazia să afle informații esențiale despre acordarea primului ajutor în caz de obstrucție a căilor respiratorii, pierderea cunoștinței, lipsa respirației și multe altele. Prin activități teoretice și practice, elevii au învățat să execute corect manevre de resuscitare – Heimlich, respirația gură la gură, compresiile toracice etc. – conștientizând importanța intervenției rapide și responsabile până la sosirea echipajelor de specialitate. Activitatea a fost una extrem de utilă și educativă, contribuind la formarea unor reacții salvatoare de viață în situații de urgență”, este mesajul reprezentanților celor două școli din comuna Dragu.

