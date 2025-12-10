Comunitatea zălăuană se unește pentru Șerban, printr-un concert caritabil în prag de sărbători

Concertele și evenimentele caritabile de sărbători sunt în toi, iar mobilizarea sălăjenenilor este, fără îndoială, una de poveste. Un concert caritabil va avea loc în 11 decembrie, un eveniment în care muzica se împletește cu generozitatea și solidaritatea, organizat de Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” din Zalău.

Scopul acestuia îl reprezintă strângerea de fonduri pentru Ciocoi Șerban, elev în clasa pregătitoare al școlii zălăuane, iar fiecare contribuție poate aduce o schimbare reală.

Concertul „Colindăm pentru Șerban”, organizat de unitatea de învățământ, va avea loc joi, începând cu ora 17, la Sala Transilvania din Zalău, iar numeroase instituții și asociații sunt partenere acestui demers organizat în prag de sărbători.

Organizatorii îi invită pe zălăuani și nu numai să devină parte dintr-o seară plină de emoție, armonie și fapte bune și, împreună, să transforme speranța în realitate.