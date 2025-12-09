# Am luat la pas târgurile de Crăciun din Cluj, iar ce pot spune cu certitudine e că Zalăul, în acest an, dă clasă multor aspecte. Atmosfera din weekend, de la târgul zălăuan, a fost una specială, fapt confirmat și de câțiva trecători clujeni, pe care i-am auzit zicând într-un ton de uimire: „Am auzit că la Zalău a cântat The Urs și e mai fain acolo, cică.” Pe rețelele de socializare, o tânără a adus doar cuvinte de laudă pentru ce se întâmplă la Zalău. Prețurile din orașul sălăjean sunt, fără îndoială, decente și în raport cu cât își permite omu’ de rând. Se poate și la Zalău, și-i interesant cum se aud toate veștile în marile orașe.

# Într-o cârciumă din apropiere de Surduc s-au adunat sâmbătă câțiva moșnegi, adepți ai curentului „suveranist” probabil. Nu știu cum aș putea să o spun mai bine, dar cei patru de la masă, cu berea Ciuc la sticlă și chiștoace claie peste grămadă în scrumiere, dezbăteau alegerile ce urmau la București și cum cineva anume nu trebuie să piardă, că ce bine ne-o fi la tăți după. Foarte bine, nu-i nimic rău, numa’ no… cam greu de discutat ceva ce nu-i prin ograda noastră. Nu mult le-a fost, până când a zis unul „Da’ de ne-a da și la pensie ceva”. Ce să mai zic… Mare e Grădina Domnului.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu