Iluminat festiv la Nușfalău

Locuitorii din Nușfalău sunt invitați să se bucure de lumini multicolore specifice sărbătorilor de iarnă, în centrul de comună fiind pornit iluminatul festiv. „Luminile strălucesc deja peste parc și aduc atmosfera magică a sărbătorilor. Vă așteptăm pe toți la o plimbare prin parcul împodobit, să lăsăm ca privirea plină de uimire a copiilor, căldura luminilor și mirosul Crăciunului să cuprindă întreaga comunitate. Vă dorim tuturor pregătiri liniștite și binecuvântate”, este mesajul primarului Radu Mate.