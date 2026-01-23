RAFTUL CU CARTE: Ce merită să știm despre colagen?

autor: dr. Gábor Lenkei

Conținutul de apă al corpului, hidratarea, depinde cel mai mult de cantitatea și calitatea colagenului. Această minunată proteină atrage apa și „o ține prizonieră”. Cu cât colagenul este prezent în organism în cantități mai mari și este de o mai bună calitate, cu atât poate absorbi mai multă apă. Un corp bine hidratat își păstrează elasticitatea și tinerețea pentru o perioadă mai lungă.

Pentru ca cineva să poată să dețină controlul asupra sănătății sale și în paralel cu asta asupra propriei sorți, are nevoie de cunoștințe.

În mod deliberat nu ne-au învățat – și nu ne învăță nici în ziua ziua de azi – cunoștințele de bază necesare pentru îmbunătățirea și menținerea sănătății noastre la un nivel înalt. Merită să compesați aceste lipsuri!

Corpul nostru se află într-un continuu proces de recontrucție, foarte dinamic. Un sistem viu, cu caracteristici specifice, de care trebuie să ne îngrijim într-un mod adecvat.

În cazul unui tratament necorespunzător, putem îmbătrâni cu până la două ori mai rapid decât ar fi acceptabil ținând cont de abilitățile și genele noastre.

Deoarece în corpul uman există mult colagen, merită să aflăm mai multe despre această proteină specială și foarte importantă!

Această carte conține informații adevărate și utile, pe înțelesul tuturor!

