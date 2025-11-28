# Prin câteva surse am auzit că e mare supărare la Șimleu Silvaniei, în localitatea Pusta, după controalele în forță care au avut loc luna trecută. Din ce înțeleg, cetățenii vizați atunci de neregulile depistate de polițiști și de Garda de Mediu amenință acum că la următoarele alegeri nu mai votează sau își schimbă opțiunile. Interesantă abordare… probabil e mare frustrarea când legea începe să fie pentru toți, nu doar pentru unii obișnuiți cu excepții majore. Mai spunea și o doamnă din localitate că, la câți bani au ei acolo, magazinele din oraș ar pieri fără aportul lor. Cum ar veni, economia locală stă în picioare doar cu sprijininul lor exclusiv. I-auzi…

# Sălajul e bine văzut în regiune și avem toate motivele să fim mândri de asta. A venit o doamnă la mine să-mi ceară bani, zicea ea că pentru pită. I-am spus că nu am bani cash, doar pe card. La care ea, fără nicio jenă: „hai, băiatu’, dă-mi 15 lei să-mi iau țigări, să am dimineață la cafea”. I-am răspuns sincer un NU hotărât. M-a întrebat de unde sunt, iar când i-am zis că din Sălaj, a sărit imediat că suntem răi și lipsiți de dărnicie. Păi da, normal, sălăjenii sunt oameni chibzuiți și muncitori, la noi pe meleaguri nu primești nimic de-a gata, fără rost.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu