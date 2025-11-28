Unde mergem?

Vineri 28.11.2025
• Film – Sketch, Cinematograful Scala – ora 15.15
• Film – Predator: Ținuturi sălbatice, Cinematograful Scala – ora 16.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Zootropolis 2, Cinematograful Scala – ora 17.05
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30
• Film – Jujutsu Kaisen: Execution, Cinematograful Scala – ora 19.15
• Film – Now You See Me: Jaful perfect 3, Cinematograful Scala – ora 19.20
• Concert: GARNOO, Rock’n Roll Center Zalău – ora 19
Sâmbătă 29.11.2025
• Film – Springsteen: Eliberează-mă de nicăieri, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30
• Film – Zootropolis 2, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Falcon Express, Cinematograful Scala – ora 17
• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19
• Film – Keeper, Cinematograful Scala – ora 19.30
Duminică 30.11.2025
• Târgul de Crăciun „Zalăul Magic”: concert Ducu Bertzi, platoul din fața Prefecturii – ora 20
Luni 1.12.2025
• Târgul de Crăciun „Zalăul Magic”: concert trupa Mayn, platoul din fața Prefecturii – ora 20