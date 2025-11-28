O cunoscută companie de ridesharing a ajuns la Zalău

Uber, una dintre cele mai cunoscute companii de ridesharing, care până joi opera în 32 de orașe din România, își continuă expansiunea, iar aceasta devine disponibilă și pentru zălăuani, potrivit unui comunicat transmis către economica.net.

Alături de alte două orașe, Huneodara și Deva, Zalăul intră pe harta Uber, iar sălăjenii vor putea opta pentru curse prin intermediul aplicației.

La fel ca în toate celelalte orașe din țară în care este disponibilă aceasta, Uber colaborează doar cu șoferi licențiați. Compania lansează serviciul UberX, de altfel cel mai popular serviciu, care oferă curse sigure și accesibile, cu timpi de așteptare reduși.

„Fiecare oraș nou în care ne lansăm ne apropie de obiectivul nostru de a oferi oamenilor o modalitate simplă și de încredere de a ajunge oriunde au nevoie. Suntem încântați să aducem Uber în Zalău, Hunedoara și Deva și să sprijinim nevoile de mobilitate ale acestor comunități”, a declarat Ana Maria Borlovan, General Manager Uber România, Ungaria, Croația, Ucraina și Republica Cehă, pentru sursa citată.

Toate cursele sunt efectuate de parteneri cu licență, ce au de îndeplinit o serie de criterii reglementate de autorități pentru a face parte din platformă. Cu atât mai mult, aplicația cuprinde o serie de opțiuni de siguranță pentru pasageri, iar printre acestea se numără partajarea detaliilor cursei cu persoanele apropiate, verificarea prin cod PIN, înregistrarea audio, butoane de urgență și multe altele.

Începând cu anul 2020, Uber este un intermediar de transport reglementat și colaborează numai cu parteneri licențiați. Aplicația este disponibilă în mai mult de 70 de țări din toată lumea, iar în România, Uber este disponibil în 35 de orașe: București, Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Oradea, Craiova, Ploiești, Pitești, Galați, Brăila, Sibiu, Buzău, Bacău, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Arad, Târgu Mureș, Baia Mare, Târgoviște, Suceava, Satu Mare, Botoșani, Tulcea, Focșani, Bistrița, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu, Reșița, Slobozia, Slatina și, acum, Zalău, Hunedoara și Deva.