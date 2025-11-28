Tânăr de 21 de ani, rănit în urma unui accident în Hereclean

Un accident rutier a avut loc în această dimineață, în localitatea Hereclean. Un bărbat ăn vârstă de 58 de ani, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de mașina din fața sa, condus de un tânăr de 21 de ani, intrând în coliziune cu acesta.

În urma impactului, tânărul de 21 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.