O luăm razna

O luam razna. La propriu. Și când spun asta, o spun nedumerit și nu pot înțelege ce se întâmplă cu oamenii de ajung să comită atâtea acte de violență și agresiuni, în special împotriva femeilor. Cazul de agresiune pe care autoritățile l-au adus în atenția publică zilele trecute se adaugă multor altora produse constant. Oricum ar fi, nu doar la noi se întâmplă, iar din păcate, în multe județe ale țării cazurile de viol și cele de „femicid” sunt, din nefericire, la ordinea zilei.

De ce se întâmplă toate acestea? Am tot încercat, dintr-o vorbă în alta cu cei din jur, din materiale de opinie, din părerile unor specialiști, să îmi dau seama ce determină astfel de acțiuni din partea bărbaților în rândul româncelor. Cu ce ne face mai presus dacă dăm într-o femeie? Și, din nefericire, cazurile de omor sunt tot mai des mediatizate, iar mulți agresori sunt liberi. Victimele, multe dintre ele, ajung la timp în fața autorităților pentru a cere ajutor, iar cei vinovați scapă și comit acte care pun capăt vieții unor femei ce și-au dorit doar să își trăiască viața în pace și siguranță. Dar ce facem cu adulții care își încearcă norocul cu fetișcane de liceu?

Nedumerirea e completată și de un soi de liniște dată de faptul că societatea începe să dea curs acestor subiecte și să ia atitudine tot mai intens și mai deschis, pentru a atrage atenția asupra acestor fenomene care, până nu demult, cu greu ajungeau în agenda publică. Mi se pare incredibil că, din atâta amar de oameni care suntem pe lumea aceasta, ajungem să comitem fel de fel de acte împotriva unor copii care încă nici nu știu ce e lumea, care își trăiesc copilăria. Da, anturajele există, dar a ne vedea de lungul nasului și a ne trăi tinerețea cu oameni de vârsta noastră, totul în limite legale, ne-ar face mai mult bine.

De ce să lovești o femeie? Cu ce te face mai superior? Și, din păcate, multe dintre aceste cazuri au un final tragic, iar pare că mai marii statului stau cocoțați acolo și privesc din lojă ca la un meci din ring. Înainte de a ne da cu părerea, mai ales că unii au impresia că trăim în Evul Mediu și că doar un anumit sex predomină iar celălalt se supune, haideți să ne imaginăm că victima violențelor poate să fie mama, bunica, fiica sau oricine altcineva drag nouă.

O luam tot mai rău pe cărări, deși lumea în care trăim evoluează și suntem, probabil, cele mai norocoase ființe din istorie pentru toată libertatea și beneficiile acestui proces de dezvoltare.