# Se anunță mare forfotă pe centura Zalăului. Sălăjenii abia așteaptă să circule pe această șosea istorică. Și nu, toată nebunia și forfota nu se datorează doar dorinței de a evita aglomerația din oraș, ci și îmbulzelii care va apărea din cauza limitei de viteză, că, mno, centura e încadrată în localitate.

# Unii politicieni de-ai noștri sunt mari și tari de când au această titulatură lângă nume. Și, cum noi apreciem progresul, lucru cât se poate de bun, de altfel, ținem să le reamintim faptul că o astfel de poziție implică și responsabilitate în comunicarea cu presa. Știm, știm… sunt frumoase acele mesaje de pe rețelele de socializare, mai ales cele însoțite de emoticoane colorate și, uneori, de cratimele acelea specifice inteligenței artificiale. Însă ne dorim și comunicare verbală.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu