Judecătorii din cadrul Tribunalului Sălaj suspendă protestele, după ce Curtea Constituțională a respins legea pensiilor magistraților. Drept urmare, aceștia au anunțat că își vor relua activitatea.
Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Sălaj a adoptat marți, 21 octombrie, o hotărâre, prin care a fost stabilită, cu votul majorității celor prezenți, suspendarea formei de protest și reluarea activității de judecată a tuturor cauzelor începând din data de 22 octombrie:
„În data de 21 octombrie 2025, ora 13,00 la sediul Tribunalului Sălaj, a avut loc Adunarea Generală a Judecătorilor care au hotărât cu votul majorității celor prezenți SUSPENDAREA FORMEI DE PROTEST dispuse prin Hotărârea nr. 2/2025 adoptată de către Adunarea generală a judecătorilor Tribunalului Sălaj în data de 26.08.2025, cu consecinţa reluării activităţii de judecată începând cu data de 22 octombrie 2025”, se arată în comunicatul oficial.
2 Thoughts to “Judecătorii Tribunalului Sălaj anunță suspendarea protestelor”
Cea mai dușmanită și scuipată categorie. Totuși, e „utilă” , anulează abuziv alegerile și mucușor ajunge președinte iar bolovanu premier. Pt pensii speciale mâncă mult kkt !
Așa vă învață Rusia, să batjocoriți numele oamenilor? Dacă ajungea favoritul dtale, să-i fi zis Căcălin?