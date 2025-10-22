Judecătorii Tribunalului Sălaj anunță suspendarea protestelor

Judecătorii din cadrul Tribunalului Sălaj suspendă protestele, după ce Curtea Constituțională a respins legea pensiilor magistraților. Drept urmare, aceștia au anunțat că își vor relua activitatea.

Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Sălaj a adoptat marți, 21 octombrie, o hotărâre, prin care a fost stabilită, cu votul majorității celor prezenți, suspendarea formei de protest și reluarea activității de judecată a tuturor cauzelor începând din data de 22 octombrie:

„În data de 21 octombrie 2025, ora 13,00 la sediul Tribunalului Sălaj, a avut loc Adunarea Generală a Judecătorilor care au hotărât cu votul majorității celor prezenți SUSPENDAREA FORMEI DE PROTEST dispuse prin Hotărârea nr. 2/2025 adoptată de către Adunarea generală a judecătorilor Tribunalului Sălaj în data de 26.08.2025, cu consecinţa reluării activităţii de judecată începând cu data de 22 octombrie 2025”, se arată în comunicatul oficial.