Sprijin pentru tinerii vulnerabili din Sălaj pentru a obține permisul auto, prin programul „Permis pentru viitor”

MOL România și Fundația Pentru Comunitate au deschis înscrierile pentru cea de-a XI-a ediție a programului „Permis pentru viitor”, prin care acoperă integral costul școlii de șoferi pentru tineri din medii defavorizate. Fondurile pot fi accesate de cei care au posibilități materiale reduse și care ar putea să își crească calitatea vieții dacă ar obține un permis de conducere. Selecția este realizată în baza unui concurs de proiecte, iar tinerii interesați se pot înscrie online sau prin poștă până în 27 ianuarie 2026.

Programul este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, care își doresc să obțină un permis de conducere pentru categoriile B, C sau D, inclusiv pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie.

„Programul „Permis pentru viitor” este una dintre inițiativele noastre de termen lung prin care susținem tinerii și le oferim șansa de a obține permisul de conducere. Chiar dacă poate să pară un pas mic la prima vedere, permisul de conducere poate schimba fundamental direcția unei vieți. O șansă în plus pentru un loc de muncă mai bun și dobândirea independenței pot deschide noi orizonturi oferind, în primul rând, încredere. Le mulțumim partenerilor noștri care coordonează acest program și așteptăm, cu multă deschidere, aplicațiile tinerilor,” a transmis Gábor Mozga, CEO al MOL România.

Permis pentru sute de tineri

Prin acest program, în zece ani, 201 de tineri au finalizat cu succes cursurile școlii de șoferi: 168 au obținut permise de categoria B, 29 de categoria C și patru atestate, o tânără cu handicap a obținut permis categoria B pentru automobil adaptat, un tânăr a promovat examenul pentru categoria B96, ce permite suma MMA autoturism + rulotă/remorcă până la limita de 4.250 kg, iar doi tineri l-au obținut pentru tractoare agricole. Mai mult, alți 81 de beneficiari continuă studiile sau sunt programați pentru examen.

„Tinerii pot depune solicitările de finanțare timp de două luni și în această perioadă organizatorii oferă celor interesați toate informațiile necesare pentru întocmirea și transmiterea proiectelor” a precizat András Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Formularul de înscriere și alte detalii despre programul Permis pentru viitor sunt disponibile pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

Despre programul Permis pentru viitor

Programul Permis pentru viitor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Prin acest program se acordă finanțarea necesară obținerii permisului de conducere – costurile școlii de șoferi și cheltuielile adiacente. Programul a fost premiat de două ori pe plan național: la Gala Societății Civile 2018 și la Romanian CSR Awards 2017.

Fundația Pentru Comunitate

Fundația Pentru Comunitate este un ONG înființat la Cluj în 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoașterea, solidaritatea, valorile comunitare, astfel încât lumea să devină mai prietenoasă. Pentru realizarea scopurilor anunțate, Fundația sprijină activități în domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv și de recreație. Sprijină, de asemenea, copii și tineri în suferință, precum și acele organizații care se ocupă de însănătoșirea și de reabilitarea lor.

MOL România

MOL România este o subsidiară a MOL Group și una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezență de 30 de ani pe piața autohtonă. MOL România are un portofoliu extins de produse și servicii în domeniul comerțului de carburanți, lubrifianți, produse petrochimice și bitum.

Cât despre Grupul MOL, aceasta este o companie internațională integrată de petrol, gaze naturale, petrochimie şi retail, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 30 de țări, o forță de lucru dinamică formată din 25.000 de angajați în întreaga lume şi peste 100 de ani de experiență în industrie. Grupul MOL controlează trei rafinării și două unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia și Croația.