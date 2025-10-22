Depozite ilegale de deșeuri, descoperite într-o amplă acțiune la poalele Măgurii

O amplă acțiune, destinată combaterii poluării și depozitărilor ilegale de deșeuri, a fost organizată marți la Șimleu Silvaniei și Pustă de Garda Națională de Mediu Sălaj, cu sprijinul autorităților locale, Inspectoratului de Poliție al Județului Sălaj și Jandarmeria Sălaj.

În urma controalelor au fost descoperite o serie de nereguli în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, iar autoritățile au aplicat numeroase amenzi. Acțiunea s-a desfășurat cu utilizarea dronei DJI M350 RTK, echipată cu camere termice și senzori de detecție, care au permis localizarea precisă a punctelor de depozitare necontrolată și a zonelor cu risc de incendiere a deșeurilor.

Doar în parcursul unei singure zile de control, comisarii de mediu au aplicat 13 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 190.000 lei, pentru gestionarea necorespunzătoare a vehiculelor scoase din uz, depozitarea neautorizată de deșeuri și arderea ilegală a deșeurilor.

Totodată, au fost ridicate și eliminate cantități semnificative de deșeuri, inclusiv vehicule scoase din uz, în colaborare cu autoritățile localale de la poalele Măgurii.

Controale cu drone în tot județul

Controalele cu drone, desfășurate la nivelul județului Sălaj pentru depistarea depozitelor ilegale de deșeuri, sunt în plină desfășurare. Noua tehnologie utilizată de autorități permite depistarea ilegalităților într-un mod eficient în cadrul acțiunilor de control.

Comisarul-șef al Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Sălaj, Răzvan Fazacas, a declarat pentru Magazin Sălăjean că acțiunile vor fi derulate la nivelul întregului județ, inclusiv în zonele unde de-a lungul anilor au fost raportate mai multe încălcări ale legislației de mediu. Potrivit acestuia, controalele sunt în plină desfășurare și în această perioadă, iar angrenați în cadrul acțiunilor sunt și forțele de ordine sălăjene.