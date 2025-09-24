# Dorințele fizice nu dispar odată cu înaintarea în vârstă. Dimpotrivă, pe alocuri, dorința de a băga ceva în altceva poate veni brusc la vederea unor posterioare chiar și într-un cadru profesional. Baiul e când dorința se scapă și se arată în toiul vizitei la medicul a cărui asistentă seamănă cu o păpușă Barbie. No, să tot ai așa asistente, să vezi cum îți trec pacienții pragul cabinetului. Au, buba.

# Prin instituțiile sălăjene a apărut fenomenul transferurilor de zici că e sport de performanță. Unii vor să fugă din anumite instituții în care alții vor să vină. E fenomen, nu alta. Tot mai mulți vor să scape de presiune, de focul politicii, de responsabilitate și dacă se poate să stea uitați într-un colț întunecat, acolo unde e cald și bine. Cel mai evident e în instituțiile coordonate de partide. Prin centrul municipiului.

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu