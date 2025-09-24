Ploaie de amenzi pe șosele: șoferii, sancționați cu sute de mii de lei

Săptămâna trecută a fost una intensă pe șoselele din Sălaj. În perioada 16-22 septembrie 2025, polițiștii rutieri au desfășurat mai multe acțiuni în trafic, în cadrul campaniei europene „ROADPOL Safety Days”. Scopul lor a fost cel de a reduce numărul accidentelor rutiere, dar și de a crește siguranța pe drumurile din județ.

Cu atât mai mult, campania nu s-a rezumat doar la controale în trafic, ci a inclus și activități pentru elevi și pentru cetățeni. Oamenii legii au acordat atenție siguranței persoanelor vulnerabile, precum pietoni sau bicicliști.

În total, în parcursul întregii săptămâni, au fost aplicate peste o mie de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 367.220 de lei. De asemenea, 64 de șoferi au rămas fără permis, iar 18 certificate de înmatriculare au fost reținute.

Cele mai multe sancțiuni s-au dat zilnic, însă vârful a fost atins duminică, 21 septembrie, când polițiștii au amendat 140 de șoferi grăbiți, amenzile ridicându-se la 60.400 de lei.

Acțiunile au avut un caracter preventiv, accentul fiind pus pe conștientizarea pericolelor din trafic, dar și pentru responsabilizarea tuturor celor care folosesc drumurile publice.