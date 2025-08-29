# Repede au auzit cerșetorii că la Zalău încep trei zile de sărbătoare. Înarmați cu răbdare și speranță, câțiva vlăjgani cu mâna groasă și privirea pierdută au apărut deja pe străzile orașului, la colțuri, prin parcări. Mare grijă pe unde călcați și lângă cine stați.

# Urșii din Sălaj au iscat glume despre adresa la care locuiesc în Zalău sau în satele sălăjene. Unii spun că au venit la noi pentru că traiul e ca mierea de dulce și ușor, iar alții cred că bieții urși au scăpat la ceva butoaie cu pălincă și s-au trezit cu Sălajul la cap. Nu știm dacă tumna sunt atât de mulți, dar cu siguranță e bai. Sănătate!

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu