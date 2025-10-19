Furt de gaze, identificat în Sălaj și alte județe

Sute de cazuri de potențial furt de curent și gaze au fost identificate în primele nouă luni ale acestui an, potrivit companiei de distribuție Delgaz Grid. Sălajul se numără printre județele în care au fost raportate sustrageri de gaze.

În total, în județele vizate, inclusiv cele vecine Sălajului, precum Cluj, Maramureș și Bihor, cantitatea totală de energie sustrasă depășește 14 milioane kWh (circa 5,2 milioane kWh gaze naturale și 8,9 milioane kWh energie electrică), iar valoarea prejudiciului se ridică la peste 11,5 milioane de lei.

Compania subliniază că intervențiile neautorizate asupra elementelor infrastructurii energetice pot provoca incidente grave, precum explozii, intoxicații, incendii sau electrocutări.

Consumul fraudulos reprezintă o formă de furt și este sancționat penal. În ceea ce privește identificarea persoanelor care au recurs la astfel de acțiuni, Delgaz Grid formulează și transmite plângeri penale către instituțiile abilitate, în vederea recuperării prejudiciului creat.