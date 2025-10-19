Activități dedicate Zilei Europene de Luptă împotriva Traficului de Persoane la Șimleu Silvaniei

În cadrul proiectului județean „Nu sunt de vânzare”, implementat de CJRAE Sălaj, elevi din claselor a IX-a și a X-a de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” și de la structura Liceului Tehnologic „Ioan Ossian” au desfășurat o serie de activități destinate amplificării gradului de conștientizare în ceea ce privește pericolul traficului de persoane.

Acestea au fost coordonate de prof. consilier școlar Camelia Bîrsan – la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” și prof. consilier școlar Petho Beáta – la structura Liceul Tehnologic „Ioan Ossian”.

Elevii au luat parte la sesiuni de informare privind riscurile și formele traficului de persoane, au realizat afișe și sloganuri tematice, au participat la ateliere de reflecție și creație, dar și la flashmobul organizat în Parcul Central din Șimleu Silvaniei, alături de elevi din toate unitățile de învățământ din oraș.

Scopul acestor activități a fost de a promova siguranța, responsabilitatea și solidaritatea în rândul tinerilor.