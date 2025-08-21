# Un subiect prezent în majoritatea familiilor sălăjene este cel al terenurilor. Moștenite sau nu încă, mereu apare întrebarea cine și cât va lua, dacă pământu’ e la stradă sau undeva mai retras. Acestea sunt de obicei motive de dispută între rude, frați și nu numai. Dacă unii le vorbesc la masă, acasă sau oriunde mai în privat, într-o stație de transport din Zalău, două doamne se certau pentru asta. Una susținea că a făcut mai mult și vrea anumite parcele, cealaltă se justifica prin cât a cultivat ea pentru toți. Oricum ar fi, nu s-au înțeles deloc. Se auzeau tare, iar gălăgia din trafic nu le-a redus tonul. Deși nu e frumos să asculți poveștile altora, parcă timpul a trecut mai repede, iar autobuzul a ajuns într-un final.

