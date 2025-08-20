# Graba e mare, mai ales într-o zi cu program încărcat. Cu toate acestea, viteza pe șosele nu poate fi justificată în niciun fel, mai ales pe un drum intens circulat. Luni după-amiază, un șofer conducea mâncând pământul între Hereclean și Vârșolț. Nu doar că avea viteză mare, ba chiar depășea cum îi venea, fără să fie atent și la ceilalți participanți în trafic. Puțin mai era până la o tragedie. Din neatenție (probabil), nepăstrând distanța corespunzătoare, acesta a depășit un autocar plin de călători, însă manevra a fost una inconștientă, mai de nu era să zboare autobuzul cu totul în afara carosabilului.

