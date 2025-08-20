Piese auto Audi A6 4G5 C7 din dezmembrări – Calitate şi preţ avantajos

Dezmembram Audi A6 C7 pentru a valorifica piesele in vederea reparatiei masinii tale, oferind componente originale, testate si in stare excelenta, la preturi semnificativ mai mici decat cele din reprezentanta.

Cu un design elegant, tehnologie avansata si o gama variata de motorizari eficiente, modelul Audi A6 4G5 C7, fabricat intre 2011 si 2017, a castigat increderea soferilor care isi doresc atat confort, cat si performanta.

Totusi, la fel ca orice automobil, si A6 C7 are nevoie de intretinere si, uneori, de inlocuirea anumitor piese. Aici intervine solutia ideala: achizitia de componente din dezmembrari Audi.

Ce inseamna dezmembrez Audi A6 C7?

Termenul dezmembrez Audi A6 C7 se refera la procesul prin care un automobil Audi A6 din generatia 4G5 C7 este demontat pentru recuperarea pieselor functionale. Aceste componente sunt verificate, testate si puse la vanzare, fiind gata sa fie folosite pe alte vehicule.

Aceasta metoda ofera multiple avantaje:

Preturi mult mai mici, reduse cu pana la 50–70% fata de piesele noi

Piese originale OEM, exact cum au venit din fabrica, perfect compatibile cu modelul tau

Disponibilitate rapida pentru componente greu de gasit

Sustenabilitate, prin reutilizarea pieselor si reducerea deseurilor.

Achizitionarea de piese din dezmembrari Audi nu inseamna doar economii imediate. Alegand componente originale second-hand, prelungesti viata masinii tale si mentii standardul de calitate impus de producator. Mai mult, in cazul unor modele mai vechi sau al versiunilor cu echipari rare, piesele din dezmembrari pot fi singura solutie pentru a pastra autenticitatea vehiculului.

Tipuri de piese disponibile pentru Audi A6 4G5 C7

Gama de piese pentru A6 C7 este foarte variata, acoperind atat componente mecanice, cat si elemente de caroserie sau accesorii interioare. Printre cele mai cautate se numara:

Motor si componente conexe – turbocompresoare, injectoare, pompe de combustibil, alternatoare.

Transmisie si cutie de viteze – manuala sau automata, inclusiv ambreiaje si convertizoare de cuplu.

Suspensie si directie – brate, amortizoare, casete de directie.

Sisteme electrice – module electronice, unitati de control, senzori, faruri LED si Matrix.

Caroserie si elemente estetice – aripi, capota, bare de protectie, grile.

Interior – scaune din piele, bord complet, sisteme multimedia MMI.

Toate piesele sunt demontate cu grija, inspectate vizual si, acolo unde este posibil, testate inainte de a fi puse in vanzare. Fiecare piesa este atent verificata, fotografiata si descrisa, astfel incat sa stii exact ce primesti.

Cum te ajuta Dezmembraru.ro

Piesele originale pentru Audi A6 pot fi costisitoare, mai ales daca sunt comandate de la reprezentanta. O alternativa eficienta este achizitia din surse de dezmembrari auto, precum dezmembraru.ro, unde gasesti componente verificate si functionale, la preturi mai accesibile.

Prin dezmembrez Audi A6 C7 se intelege procesul prin care un vehicul avariat sau scos din circulatie este demontat cu grija, iar piesele in stare buna sunt recuperate, testate si puse la vanzare.

Un mare avantaj al parcului auto online Dezmembraru este structura clara si usor de folosit. Sectiunea dezmembrari Audi permite filtrarea rapida a pieselor dupa model, an de fabricatie si tip, economisind timp si oferind siguranta ca piesa comandata se potriveste perfect.

Dezmembraru.ro este specializat in dezmembrari Audi si ofera:

Cautare rapida pe site, dupa marca, model si an

Descrieri detaliate si fotografii reale ale pieselor

Asistenta pentru confirmarea compatibilitatii

Livrare prompta, oriunde in tara

Garantie pentru piesele vandute (unde este aplicabila).

Daca ai nevoie de piese auto pentru Audi A6 4G5 C7, solutia optima pentru a combina calitatea cu un pret avantajos este sa alegi componente din dezmembrari Audi.

Dezmembraru.ro iti pune la dispozitie o gama larga de piese originale, verificate si gata de montaj, provenite din procesul de dezmembrare a Audi A6 C7.

Astfel, iti poti repara masina rapid, sigur si cu un buget optimizat, fara compromisuri in ceea ce priveste performanta si fiabilitatea.