# Se pune de-o mămăligă numa’ bună de aruncat dintr-un geam instituțional în altul. Scandalul ce a pușcat mai rău decât țeava de aducțiune a apei, pare să ia amploare și mare minune dacă nu va ajunge în mâinile judecătorilor. După ce compania responsabilă cu apa noastră cea de toate zilele a devoalat un ditamai protocolul care zăcea prin sertare, act prin care Împărăția zălăuană se angajase să vină cu materialale necesare reparației a 300 de metri de conductă, dar n-a făcut acest lucru, unii dintre cei responsabili cu nefăcutul au zis că să moară peștii dacă ei au văzut în viața lor un astfel de protocol! Or fi crezut că dacă e “protocol”, e cu șpriț și mititei, naiba știe. „Păi cum, l-am semnat împreună, prin 2019. Noi am fi reparat rețeaua putrezită, dacă și voi v-ați fi ținut de protocol și ați fi pus la dispoziție materialele, conform înțelegerii scrise”!, au pârât apoșii. Și uite așa zălăuanii au aflat că, pe lângă vreo optișpe kilometri de aducțiune putredă, mai sunt vreo 300 de metri de conductă mâncată de rugină, de data aceasta pe sub gropile din asfaltul Zalăului. Pentru că, după sesiunea foto de la semnarea protocolului, nu s-a făcut nimic.

# N-avem litoral în Sălaj, dar valurile ajung din nou timid, la noi. Că e val de Covid, asta e altă poveste. După ce ne-am tot lăudat cu vaccinări pe la mall-uri și târguri, iată că primele cazuri noi au apărut și în Sălaj, după o așa-zis perioadă de acalmie. Nunțile și majoratele curg, prin autobuze deja cei cu mască reprezintă excepțiile, noul an școlar bate la ușă, așa încât să nu ne mirăm dacă în scurt timp cifrele statistice se vor îngrășa. Dar, vorba poetului: „Ce e val, ca valul trece”, nu? Doar că cei care nu știu să “înoate”, respectiv nevaccinații, ar trebui să se aplece mai mult asupra acestor vești deloc bune.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu