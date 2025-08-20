Sindicaliștii din Sănătate se opun măsurilor Guvernului Bolojan

La începutul acestei săptămâni, mai multe sindicate din Sălaj au anunțat că vor ieși în stradă, nemulțumite de măsurile adoptate de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Angajații din sistemul public de sănătate se numără printre cei afectați de prevederile Ordonanței de Urgență 36, ce stabilește o serie de măsuri privind personalul plătit din fonduri publice.

Angajați afectați de măsuri

Potrivit Ileanei Sechei, președinta CNSLR Frăția, o parte dintre angajații din Sănătate au fost afectați de aceste măsuri, în timp ce restul nu au resimțit pierderi salariale până în prezent. Mai mult, ea a subliniat importanța personalului, prezent la muncă în minivacanțe și în weekenduri: „Sănătatea este un sector aparte, este un sector care lucrează non stop”, a mai declarat Sechei.

Sindicaliștii consideră că cel de-al doilea pachet de măsuri al Guvernului nu doar că duce la tăierea unor drepturi salariale, dar are efecte în viața de zi cu zi, prin taxe mai mari și prețuri în creștere.

Sindicatele din Sălaj își doresc un dialog real cu Ministerul Sănătății. Ileana Sechei a precizat că ministerul pregătește criterii de performanță pentru angajați. Federația SANITAS și CNSLR Frăția și-au exprimat intenția de a participa la un dialog real cu oficialii din Sănătate, întrucât cadrele medicale cunosc și înțeleg foarte bine sistemul sanitar.

În opinia lor, sănătatea are nevoie în continuare de investiții consistente și de extinderea serviciilor medicale. Mai mult, investițiile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sunt considerate esențiale pentru viitorul sistemului medical românesc.