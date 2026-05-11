Voleibaliștii de la CSS Zalău, medaliați cu bronz la turneul final al Campionatului Național (U15)

Vești frumoase pentru județul nostru. Echipa de volei masculin CSS Zalău a obținut medalia de bronz la turneul final al Campionatului Național (U15). Formația CTF Mihai I e noua campioană a României la această categorie de vârstă. În finala competiției, CTF Mihai I a învins cu scorul de 3-0 pe CSM București. Medalia de argint le-a revenit voleibaliștilor de la CSM București, iar pe locul III s-au clasat sportivii noștri, echipa antrenată de profesorul Dorin Onuțe. Felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor.

M. S.