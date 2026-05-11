Elevul Pusok Kristof, câștigătorul marelui premiu al concursului „Viva la Musica”

Emoție, talent și bucuria muzicii la cea de-a XXV-a ediție a Concursului de Interpretare vocal-instrumentală „Viva la Musica”, eveniment organizat și găzduit de Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău. Concursul a reunit aproape 200 de elevi de la școli și licee vocaționale din întreaga țară. Ediția aniversară a concursului „Viva la Musica” a adus pe scenă momente artistice de înaltă ținută, pasiune pentru muzică și interpretări care au impresionat publicul și juriul deopotrivă. Concertul de gală, desfășurat în sala „Transilvania” din Zalău, a fost unul cu totul special, oferind spectatorilor clipe de emoție și excelență artistică prin prestațiile remarcabile ale tinerilor interpreți.

Marele Premiu al ediției a XXV-a a fost câștigat de Pusok Kristof, elev al Liceului de Artă „Ioan Sima”. Tânărul este pregătit de profesorul Titus Câmpean, directorul instituției de învățământ.