Vivien Moni, dublă campioana națională la skandenberg

În perioada 20–22 martie a avut loc Campionatul Național de Skandenberg de la Lipova. Clubul Sportiv Unirea Șișești, antrenat de Olimpiu Făt, a participat cu un lot de 38 de sportivi și a cucerit un total de 43 de medalii: 24 de aur, 14 de argint și 5 de bronz. Din lotul nostru au făcut parte și sportivii sălăjeni Vivien Moni și Denis Kozma. Vivi a obținut 2 titluri de campioană națională la tineret și 2 titluri de campioană națională la senioare (-55 kg). Denis s-a clasat pe locul 6 la categoria -70 kg seniori, o categorie foarte puternică. În urma acestor rezultate, Unirea Șișești s-a clasat pe locul 2 pe cluburi, dintr-un total de 26 participante.

M. S.