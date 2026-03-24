Cu mașina „fantomă” în trafic

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit luni pentru control un autoturism pe o stradă din localitatea Șărmășag, condus de un bărbat de 27 de ani, din comuna Bogdand, județul Satu Mare.

În urma verificărilor s-a stabilit că înmatricularea autoturismului era suspendată, ca urmare a expirării inspecției tehnice periodice la data de 8 februarie. Totodată, s-a constatat că certificatul de înmatriculare prezenta modificări la rubrica privind inspecția tehnică periodică, respectiv era imprimată o nouă dată de expirare și era aplicat un autocolant transparent, asemănător celor utilizate de stațiile ITP.

În cauză, a fost întocmit dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

