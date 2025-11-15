Victorie la Turda

SCM Zalău a învins sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1 – 0), echipa Arieșul Turda, într-un joc din cadrul etapei a 13-a, a Ligii a 3, Seria a 8 la fotbal.
Pentru SCM Zalău urmează partida cu Lotus Băile Felix, meci programat vineri la Zalău.
În clasament conduce Minaur Baia Mare cu 34 de puncte, urmată de SCM Zalău (29 p) și Unirea Tășnad (28 p).
În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
– Unirea Dej – Sănătatea Cluj 0 – 5
– Olimpia Satu-Mare – Unirea Tășnad 0 – 5
– Viitorul Cluj – CSM Sighetu Marmației 0 – 1
– Minaur Baia Mare – Bihorul Beiuș 4 – 0
– Lotus Băile Felix – Crișul Săntandrei 1 – 3
M. S.