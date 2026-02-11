Turcii au învins pe bulevardul Mihai Viteazul

SCM Zalău a cedat cu 2-3 (25-19, 11-25, 25-18, 22-25, 12-15) în prima manșă a sferturilor de finală ale CEV Challenge Cup, în fața formației turce Altekma SK. A fost un meci disputat, cu răsturnări dese de scor.

Urmează returul, unde zălăuanii speră la un joc bun care să le aducă victoria și calificarea.

M. S.

