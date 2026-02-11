SCM Zalău a cedat cu 2-3 (25-19, 11-25, 25-18, 22-25, 12-15) în prima manșă a sferturilor de finală ale CEV Challenge Cup, în fața formației turce Altekma SK. A fost un meci disputat, cu răsturnări dese de scor.
Urmează returul, unde zălăuanii speră la un joc bun care să le aducă victoria și calificarea.
M. S.
One Thought to “Turcii au învins pe bulevardul Mihai Viteazul”
