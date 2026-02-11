Jandarmii au intervenit la Judecătoria din Jibou

Jandarmii Dănuț și Raul, aflați marți în serviciu la sediul Judecătoriei Jibou, au intervenit prompt pentru a acorda primul ajutor unei persoane care a suferit o criză de epilepsie. Reacția lor rapidă și calmul de care au dat dovadă au fost esențiale până la sosirea echipajului SMURD, care a preluat pacientul pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Felicitări pentru profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea acestei situații medicale de urgență!