Nemulțumită de tăierea burselor studențești, o tânără a protestat în Zalău

Peste o sută de reprezentanți ai sindicatelor sălăjene au protestat miercuri pe platoul din fața Prefecturii. Printre cei prezenți s-a numărat și o tânără din Zalău, studentă a Facultății de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, nemulțumită de tăierea burselor studențești.

Măsurile din sistemul de învățământ au determinat-o să iasă în stradă și să fie vocea colegilor ei. Cu toate că tinerii trebuie să depună eforturi considerabile pentru a se bucura de rezultate, aceștia nu sunt apreciați: „Ni se spune toată viața că trebuie să muncim pentru rezultate, și atunci când vine momentul să fim răsplătiți, ni se taie drepturi”, a transmis tânăra studentă.

Deși a așteptat momentul în care va primi de bursa de merit, pentru care a studiat enorm, nu se poate bucura întrucât nu mai beneficiază de ea în perioada verii, în urma măsurilor economice. Mai mult, tânăra își dorește stabilitate, un viitor în România, în ciuda condițiilor precare de care au parte studenții, mulți determinați să plece din țară: „Dacă privim facultățile din străinătate, se vede o diferență de cum sunt tratați studenții spre deosebire de cei români”.