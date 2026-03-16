Transfer: peste 1.000 de baze sportive trec la autorităţile locale

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care clarifică regimul administrativ al bazelor sportive şi taberelor pentru tineret aflate în proprietatea statului, deschizând astfel calea pentru transferul lor către autorităţile locale. Potrivit şefului Executivului, este vorba despre 1.034 de baze sportive şi tabere pentru tineret, răspândite în toate judeţele ţării, care până acum aveau în multe cazuri o situaţie juridică sau administrativă neclară, fapt ce a blocat investiţiile şi lucrările de modernizare.

• Administrare centralizată înaintea descentralizării

Conform ordonanţei adoptate de Guvern, aceste active vor fi preluate mai întâi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, instituţie care va coordona ulterior procesul de descentralizare către administraţiile locale. „Până acum, multe dintre aceste active nu aveau o situaţie administrativă clară, ceea ce a blocat investiţiile şi lucrările de reabilitare. Prin această ordonanţă, cele 1.034 de active vor trece în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, pas necesar pentru a începe descentralizarea lor către autorităţile locale”, a explicat premierul.

• Situaţia juridică diferă de la judeţ la judeţ

Ilie Bolojan a precizat că a discutat deja despre etapele următoare cu preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Matei. În prezent, situaţia juridică a acestor baze sportive diferă în funcţie de judeţ: în aproximativ două treimi dintre judeţe nu există probleme juridice, ceea ce permite transferul rapid al bazelor sportive către autorităţile locale; în aproximativ o treime dintre judeţe există litigii sau cereri de retrocedare pentru terenurile pe care sunt amplasate aceste baze, ceea ce necesită clarificări suplimentare.

În perioada următoare, Guvernul va transmite adrese către toate consiliile judeţene, iar transferul efectiv va putea fi aprobat judeţ cu judeţ, după adoptarea hotărârilor necesare la nivel local.

• Transferul include şi personalul

Premierul a precizat că descentralizarea nu va viza doar infrastructura, ci şi personalul care administrează în prezent aceste baze sportive. Angajaţii vor fi preluaţi de noii administratori locali, cu menţinerea drepturilor salariale. În acelaşi timp, ordonanţa prevede că destinaţia sportivă a acestor active nu poate fi schimbată, pentru a evita transformarea lor în alte tipuri de proiecte imobiliare sau comerciale.

• Termen estimat: şase luni

Guvernul estimează că procesul de transfer ar putea fi finalizat în aproximativ şase luni, dacă procedurile administrative şi clarificările juridice vor decurge conform planului. Potrivit premierului, scopul măsurii este ca administraţiile locale să poată investi mai rapid în modernizarea infrastructurii sportive şi să redea aceste spaţii comunităţilor.

