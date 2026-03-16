S-a răsturnat cu cisterna în Cizer

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat luni cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Cizer. Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un bărbat de 54 de ani, din comuna Carastelec, s-a răsturnat cu cisterna pe care o conducea. Bărbatul a fost transportat la spital, fiind rănit. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

M. S.

