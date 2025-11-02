Tinerii din Hida, din nou la înălțime

Federația Română de Oină, în colaborare cu Agenția Națională pentru Sport și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, împreună cu Consiliul Local al Orașului Fetești și Liceul Teoretic ,,Carol l” Fetești, au organizat Campionatul National de Seniori Sală, în data de 2 noiembrie 2025.
Rezultate înregistrate:
– C S Hida – CS Olimpicii Țițești 4-2
– ACS Frontiera Tomis Constanța – ACS Stejarul Parcovaci 4-6
– CS Olimpicii Țițești – ACS Stejarul Parcovaci 4-4
– CS Hida – ACS Frontiera Tomis Constanța 8-2
– ACS Frontiera Tomis Constanța – CS Olimpicii Țițești 10-0
– ACS Stejarul Parcovaci – CS Hida 4-12
Clasament final:
1 – CS Hida 9 pct
2 – ACS Stejarul Parcovaci 6 pct
3 – ACS Frontiera Tomis Constanta 5 pct
4 – CS Olimpicii Țițești 4 pct
Federația Română de Oină își desfășoară activitatea sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române.
M. S.