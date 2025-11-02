Accident grav la Românași

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a informat că duminică, în jurul orei 17, traficul rutier a fost complet blocat în localitatea Românași, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, patru persoane au fost rănite și necesită îngrijiri medicale. Echipaje de poliție, pompieri și ambulanță au ajuns la fața locului pentru a acorda primul ajutor și pentru a gestiona situația în siguranță.
Vom reveni cu amănunte.
M. S.