Tinerele tenismele zălăuane au adus la Zalău International Trophy

Tinerii tenismeni de la SCM Zalău, antrenați de Alexandru Labo și Dan Fărcaș, au avut rezultate remarcabile la International Trophy Dumbrăvița.

Locul 1 – echipa U11 fete (Labo Antonia, Farcaş Sonia şi Farcaş Giulia – SCM Zalău)

Locul 2 – echipa U9 băieți (Labo Gherasim, Berariu Alexandru şi Labo Petru – CSM Zalău)

Locul 3 – echipa U11 fete (Davidoiu Gabriela – SCM Zalău, Măcău Anastasia – CSM Slatina)

În probele individuale:

Locul 2 – Farcaş Sonia (U11) – SCM Zalău

Locul 3 – Labo Gherasim (U9) – CSM Zalău

Locul 3 – Labo Antonia și Davidoiu Gabriela (U11) – SCM Zalău

Locul 5 – Mateuţ Ariana (U13) – SCM Zalău

Au mai concurat și micuții Berariu Alexandru (8 ani), Labo Petru și Farcaş Giulia (ambii 6 ani), care au luptat și au câștigat experiență valoroasă.

Felicitări tuturor sportivelor pentru determinare și rezultate!

M. S.

