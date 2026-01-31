Sonia Fărcaș a cucerit Cupa României

SCM Zalău cucerește Cupa României – tenis de masă, fete, prin Sonia Fărcaș, după o prestație de excepție la competiția desfășurată în acest weekend la București.

În finală, Sonia a învins-o pe Tomescu Ilinca (CSTA București), într-un meci plin de intensitate și emoție! Sportiva zălăuană este pregătită de antrenorii Dan Fărcaș și Alexandru Labo.

M. S.