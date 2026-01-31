O firmă din Zalău execută silit Primăria Mangalia pentru 1,3 milioane lei

Un teren intravilan deținut de Primăria Mangalia va fi scos la licitație publică în luna februarie a anului 2026, în încercarea de a recupera o datorie masivă acumulată față de creditorul Bricohouse SRL Zalău. Procedura are la bază un titlu executoriu emis de Tribunalul Constanța, prin Sentința civilă nr. 1107/2024. Municipiul Mangalia, prin Primar, a fost obligat la plata următoarelor sume: 1.298.844,62 lei, ce reprezintă dobânda legală penalizatoare pentru un debit restant de aproape 2,5 milioane de lei, calculată pentru perioada ianuarie 2015 – martie 2023 și 22.203,26 lei cheltuieli de executare silită.

Iată soluția instanței, pe scurt:

„Admite cererea formulată de creditoarea BRICOHOUSE S.R.L. în contradictoriu cu terţul poprit Ministerul Finanţelor Publice -D.G.R.F.P. Galaţi – Unitatea Fiscală Municipală Serviciul Trezorerie şi Contabilitate Publică Mangalia şi debitorul MUNICIPIUL MANGALIA prin Primar. Validează poprirea înființată prin adresa emisă de executorul judecătoresc Cristea Nicolae la data de 20.05.2025 în dosarul de executare silită nr. 1431/CN/2024 asupra sumelor de bani (solduri creditoare prezente şi viitoare) aflate în contul/conturile debitorului MUNICIPIUL MANGALIA prin Primar până la concurenţa sumei de 1320817,88 lei reprezentând debit datorat creditoarei BRICOHOUSE S.R.L. potrivit sentinţei civile nr. 1107/2024 din 13.08.2024 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 338/118/2017 (1298844,62 lei) şi cheltuieli de executare silită (21973,26 lei). Obligă pe terţul poprit Ministerul Finanţelor Publice -D.G.R.F.P. Galaţi – Unitatea Fiscală Municipală Serviciul Trezorerie şi Contabilitate Publică Mangalia la plata către creditoarea BRICOHOUSE S.R.L. a sumelor aflate în conturile debitorului MUNICIPIUL MANGALIA, în limita creanţei de 1320817,88 lei.”

M. S.