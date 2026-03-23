Salbă de medalii pentru karateca antrenați de Dan Chiș

Se spune ca succesul nu se măsoară doar în cifre, dar cifrele echipei Dani San Karate vorbesc astăzi despre munca, disciplina, educația și spiritul de luptător formate la echipă.
Participarea echipei antrenată de Dan Chiș la Campionatul Național de karate do W.S.F 2026 din Tg Secuiesc a însemnat un total de 44 de medalii, din care 22 de aur, 11 medalii de argint și 11 medalii de bronz, cu o echipă formată din 16 sportivi.
Iată palmaresul echipei:
Mihail Chiș – 2 medalii de aur, 1 medalie de argint
Darius Hegheduș – 2 medalii de bronz
Raicea Richard – 1 medalie de aur, 1 medalie de argint
Covaci Denis – 2 medalii de aur, 1 medalie de argint
Stan Alex – 3 medalii de aur
Budușan Eric – 2 medalii de argint, 1 medalie de bronz
Blejan Antonio – 2 medalii de aur
Chit-Stinean Lucas – 3 medalii de aur
Corda Alexandru – 3 medalii de aur
Csiszar David – 1 medalie de aur, 2 medalii de argint
Grecu Andrei – 1 medalie de argint, 2 medalii de bronz
Mone Vlad – 1 medalie de argint, 1 medalie de bronz
Gâlgău Maria – 1 medalie de argint, 2 medalii de bronz
Creț Adriana – 4 medalii de aur, 1 medalie de argint
Hera Sofia – 3 medalii de bronz
Todoran Tania-Ștefana – 1 medalie de bronz
M. S.