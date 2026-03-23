Salbă de medalii pentru karateca antrenați de Dan Chiș

Se spune ca succesul nu se măsoară doar în cifre, dar cifrele echipei Dani San Karate vorbesc astăzi despre munca, disciplina, educația și spiritul de luptător formate la echipă.

Participarea echipei antrenată de Dan Chiș la Campionatul Național de karate do W.S.F 2026 din Tg Secuiesc a însemnat un total de 44 de medalii, din care 22 de aur, 11 medalii de argint și 11 medalii de bronz, cu o echipă formată din 16 sportivi.

Iată palmaresul echipei:

Mihail Chiș – 2 medalii de aur, 1 medalie de argint

Darius Hegheduș – 2 medalii de bronz

Raicea Richard – 1 medalie de aur, 1 medalie de argint

Covaci Denis – 2 medalii de aur, 1 medalie de argint

Stan Alex – 3 medalii de aur

Budușan Eric – 2 medalii de argint, 1 medalie de bronz

Blejan Antonio – 2 medalii de aur

Chit-Stinean Lucas – 3 medalii de aur

Corda Alexandru – 3 medalii de aur

Csiszar David – 1 medalie de aur, 2 medalii de argint

Grecu Andrei – 1 medalie de argint, 2 medalii de bronz

Mone Vlad – 1 medalie de argint, 1 medalie de bronz

Gâlgău Maria – 1 medalie de argint, 2 medalii de bronz

Creț Adriana – 4 medalii de aur, 1 medalie de argint

Hera Sofia – 3 medalii de bronz

Todoran Tania-Ștefana – 1 medalie de bronz

M. S.