De la război la pompă

Scumpirile de la pompă nu mai sunt o surpriză, ci o rutină. În doar câteva săptămâni, costurile pentru benzină și motorină au trecut praguri pe care până acum le consideram imposibile. În județe precum Sălaj, unde veniturile sunt sub media națională, fiecare leu în plus se simte din plin. Problema e că această creștere nu pornește din Zalău, nici din București, ci de la mii de kilometri distanță, dintr-o piață a energiei care reacționează imediat la orice tensiune.

Războiul din Orientul Mijlociu a dat peste cap totul, iar România nu face decât să importe aceste scumpiri. Petrolul e mai scump, implicit transportul e mai scump, iar tot ce ne înconjoară e mai piperat la bani.

De aici și concluzia care ar trebui spusă fără ocolișuri, că tot e mare trend pe Facebook în a găsi vinovați. Nu „pro-europenii”, nu administrația de la București și nici Nicușor Dan nu stabilesc prețul petrolului. Categoric, pot fi luate măsuri de diminuare a efectelor, precum reducerea accizelor. E comod să căutăm vinovați, dar realitatea e mai complicată.