Justiţia în 2026 – reformă şi nevoie de încredere

Justiţia din ţara noastră este, în 2026, într-un moment paradoxal. Pe de o parte, cifrele arată un sistem care funcţionează sub o presiune enormă, dar care continuă să producă rezultate, pe de altă parte, realitatea din teren arată că încrederea publică, predictibilitatea legislativă şi capacitatea instituţională rămân probleme nerezolvate. Între aceste două planuri, eficienţa formală şi fragilitatea structurală se joacă, de fapt, viitorul sistemului judiciar.

Datele prezentate la bilanţurile recente ale Ministerului Public indică dimensiunea acestei presiuni. În 2025, procurorii au avut de gestionat peste 1,75 milioane de cauze, dintre care mai mult de 530.000 au fost soluţionate, iar aproximativ 62.000 de inculpaţi au fost trimişi în judecată. Cifrele confirmă că sistemul nu este blocat, aşa cum se afirmă adesea în discursul public. Totuşi, funcţionarea sa depinde din ce în ce mai mult de rezistenţa individuală a magistraţilor, în condiţiile unui deficit structural de personal: peste 700 de posturi de procuror sunt vacante la nivel naţional.

Această presiune nu vine doar din interiorul sistemului. Criminalitatea evoluează rapid, adaptându-se la mediul digital şi la fluxurile financiare transfrontaliere. Infracţionalitatea economică şi cea organizată operează astăzi într-un spaţiu globalizat, folosind tehnologia pentru a exploata vulnerabilităţile economice şi sociale. În aceste condiţii, sistemul judiciar trebuie să ţină pasul nu doar cu volumul dosarelor, ci şi cu complexitatea lor.

Dar presiunea asupra justiţiei nu este doar penală. Ea este şi legislativă. În ultimii ani, mediul juridic a fost marcat de o instabilitate normativă. Modificările fiscale frecvente, adoptate uneori fără studii de impact solide şi fără consultări reale, creează incertitudine pentru mediul de afaceri şi generează litigii suplimentare. Avocaţii de business observă deja această tendinţă: investitorii nu cer privilegii, ci reguli clare şi stabile. În lipsa lor, justiţia devine inevitabil terenul pe care se rezolvă incoerenţele legislative.

În paralel, digitalizarea justiţiei avansează, dar într-un ritm inegal. Dosarul electronic şi comunicarea online cu instanţele au devenit mai frecvente, însă interoperabilitatea între instituţii rămâne limitată. Instanţele, administraţia fiscală şi alte autorităţi funcţionează adesea în ecosisteme digitale separate. Problema nu mai este existenţa instrumentelor, ci integrarea lor într-un sistem coerent.

Un alt test major pentru sistemul judiciar rămâne combaterea corupţiei. Activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie indică menţinerea unei dinamici constante a fenomenului, cu 5.556 de cauze soluţionate în 2025 şi o creştere a utilizării acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei. Domeniile vulnerabile rămân aceleaşi: achiziţiile publice, gestionarea fondurilor publice, sistemul sanitar sau zona avizelor şi autorizaţiilor. În aceste sectoare, prevenţia şi recuperarea prejudiciilor devin la fel de importante ca sancţiunea penală.

În fond, miza reală a justiţiei româneşti nu mai este doar eficienţa procedurală. Este încrederea. Într-o societate dominată de fluxuri rapide de informaţie şi de apariţia instrumentelor de inteligenţă artificială, percepţia asupra profesiilor juridice se schimbă. Răspunsurile juridice par, uneori, produse uşor de obţinut. În realitate însă, justiţia nu înseamnă doar informaţie, ci interpretare, responsabilitate şi echilibru instituţional.

De aceea, reforma reală a justiţiei nu începe neapărat în instanţe. Ea începe în modul în care statul legiferează, în stabilitatea regulilor economice şi în capacitatea instituţiilor de a lucra împreună. Fără predictibilitate legislativă, fără resurse umane suficiente şi fără digitalizare integrată, orice reformă riscă să rămână doar o declaraţie de intenţie.

În cele din urmă, justiţia este mai mult decât un mecanism de sancţionare. Este infrastructura invizibilă a încrederii într-un stat, iar atunci când această infrastructură funcţionează sub presiune permanentă, întreaga societate ajunge să resimtă fisurile.

