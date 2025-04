Rezultate excepționale pentru karatiștii de la TerraKid Zalău

În perioada 25-27 aprilie a avut loc la București Campionatul Național de Karate Tradițional, cadeți, juniori, tineret și seniori. Sportivii de la TERRAKID Zalău au avut, ca de obicei, rezultate excepționale:

CADEȚI:

Kumite individual – locul 3 Tudor Andra

Kumite individualu – locul 3 Novac Albert

Enbu mixt – locul 4 Tudor Andra+Novac Albert, locul 2 Manta Nicolas +Panita Nicoleta

Enbu masculin – locul 1 Manta Nicolas+Costache Rareș

JUNIORI:

Kata echipe – locul 2 Mițoi Inna, Tudor Andra, Gogioman Rebeca

Kata echipe – locul 1 Marsovina Cătălin, Popescu Sebastian, Ciobănaș Dragoș

TINERET:

Kata individual – locul 4 Vâlceleanu Eduard, locul 3 Anisoiu David, locul 2 Chirica Luca

Enbu masculin – locul 3 Anisoiu David, Vâlceleanu Eduard, locul 1 Ciobănaș Dragoș, Chirica Luca

Enbu mixt – locul 4 Chirica Luca, Toma Karina

SENIORI:

Kata individual – locul 2 Popescu Vlad

Kata echipe – locul 2 Vâlceleanu Eduard, Anisoiu David, Nicolae Alexandru; locul 1 Duță Cristian, Popescu Vlad, Chirica Luca

Kata echipe – locul 2 Duță Alice, Laios Alexandra, Popescu Alexia

Enbu mixt – locul 3 Popescu Alexia, Duță Cristian; locul 2 Laios Alexandra, Dumitru Dragoș

Enbu masculin – locul 1 Duță Cristian, Popescu Vlad

Adrian Cristian Duță, antrenorul zălăuanilor, ne-a declarat: Sunt foarte mulțumit de rezultatele sportivilor noștri, deși întotdeauna se poate mai bine, dar din cauza timpului foarte scurt de pregătire și a accidentărilor neprevăzute, sunt foarte bucuros ca s-au concentrat și din nou TERRAKID ZALĂU a fost la înălțime.

În această primăvară, din cauza accidentărilor și a multor probe de echipă, 80 % din lotul nostru nu a participat la probele de kumite. Popescu Alexia este unul din acești sportivi, căreia i-am sacrificat această probă (probă la care anul trecut a cucerit medalia de aur), ea fiind cu altă încărcătură emoțională, participând la două probe la categoria seniorilor, din cauza faptului ca a noastră multiplă campioană, Ilena Benescu, a suferit o accidentare urâtă la genunchi, în urma căreia s-a operat și tot anul este indisponibilă.

A fost o competiție cu un nivel tehnic foarte ridicat, o concurență foarte mare, ceea ce ne bucură, pentru că doar așa putem evolua. Competiție unde au fost probe individuale cu 60 de sportivi și câte 20 la cele de echipă! Am avut câteva rezultate care m-au făcut foarte fericit, unul din ele este medalia de argint cucerită de Anisoiu David, Vălceleanu Eduard și Nicolae Alexandru, doi dintre ei fiind la categoria de Tineret. Alt rezultat foarte bun este medalia de aur de la cadeți, câștigată de Costache Rareș și Manta Nicolas, fiind primul lor an la această categorie. De asemenea, vreau sa remarc atitudinea și execuția de excepție a tânărului nostru coleg, Chirica Luca, un sportiv cu un nivel tehnic ridicat, care a făcut față cu brio presiunii la proba de echipă, unde am cucerit medalia de aur!

Fetele de la seniori au obținut medalia de argint, un alt rezultat care m-a mulțumit foarte mult, echipa fiind schimbată și timpul scurt de antrenament spunându-și cuvântul, dar ma bucură faptul ca ușor-ușor se sudează această echipă!

Relația tehnica de pe suprafață, dintre mine și Popescu Vlad, deja o știți de atâția ani și noi nu facem decât sa ne facem datoria față de club la cel mai înalt nivel.

De asemenea, vreau sa îl felicit pe Vlad Popescu, pentru că înainte de testul nostru de la seniori, înainte de Sărbătorile Pascale, a cucerit Cupa Regelui la campionatul național de copii! TerraKid este tot ce înseamnă performanță la cel mai înalt nivel, de la copii pana la seniori.

Urmează o săptămână de relaxare, după care intrăm „în pâine” cu antrenamentele. Începem pregătirea intensă pentru Cupa Mondială, ce va avea loc în Polonia în luna iunie, de unde sperăm să ne întoarcem cu rezultate memorabile.

Cuvintele nu își mai au rostul sa spun cât de mult îi mulțumim omului care este necondiționat alături de sportivii lui, Remus Clițan.

M. S