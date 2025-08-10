Oina la Hida a devenit tradiție. Juniorii au câștigat o nouă medalie de aur

Campionatul Național de Oină pe Plajă, Juniori II, s-a desfășurat zilele trecute pe plaja din Olimp.
Rezultate înregistrate în cele două grupe:
Grupa A
CS Tradisport – CS Victoria Surdila Greci 8-5
CS Hida – ACS Șoimii Simand 16-5
CS Victoria Surdila Greci – ACS Șoimii Simand 6-8
CS Tradisport – CS Hida 5-13
CS Hida – CS Vicoria Surdila Greci 19-4
ACS Șoimii Simand – CS Tradisport 3-6
Clasament Grupa A
1. CS Hida 9 pct
2. CS Tradisport Constanța 7 pct
3. CS Șoimii Simand 5 pct
4. CS Victoria Surdila Greci 3 pct
Grupa B
ACS Viitorul Rugăsești – ACS Olimpicii Țițești 15-9
CS Hoina Craiova – ACS Viitorul Rugăsești 8-4
ACS Olimpicii Țițești – CS Hoina Craiova 1-12
Clasament Grupa B
1. Hoina Craiova 6 pct
2. Viitorul Rugășești 4 pct
3. Olimpicii Țițești 2 pct
Semifinale
CS Hoina Craiova – CS Tradisport 10-8
CS Hida – ACS Viitorul Rugăsești 17-2
Finala mică
ACS Viitorul Rugăsești – CS Tradisport 13-8
Finala mare
CS Hoina Craiova – CS Hida – 12-16
Clasament final:
1. CS Hida
2. CS Hoina Craiova
3. ACS Viitorul Rugăsești
4. CS Tradisport Constanța
5. ACS Șoimii Simand
6. CS Vicoria Surdila Greci
7. ACS Olimpicii Țițești