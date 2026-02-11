Sportiva Maria Szatmari, reprezentantă a clubului CSM Zalău, își păstrează poziția 268 în clasamentul mondial după participarea la confruntarea desfășurată la Arganda del Rey.
În cadrul competiției, aceasta a întâlnit-o pe sportiva gazdă Maria Horche, clasată în prezent pe locul 97 mondial, în fața căreia a pierdut. Meciul a fost unul intens, în care Szatmari a avut ocazia să își testeze nivelul în fața unei adversare mai bine clasate, experiența acumulată urmând să fie valorificată în pregătirea viitoarelor competiții.
Antrenorul Adrian Popuțea a transmis un mesaj clar după confruntare: „Revenim în sală și ne pregătim mai intens”, subliniind determinarea echipei de a continua munca și progresul sportiv. Pentru Maria Szatmari, participarea la astfel de meciuri internaționale reprezintă pași importanți în dezvoltarea carierei și consolidarea poziției în clasamentele mondiale.
M. S.
One Thought to “Maria Szatmari rămâne pe locul 268 mondial după confruntarea din Arganda del Rey”
[…] Adrian Popuțea a transmis un mesaj clar după confruntare: „Revenim… Articolul Maria Szatmari rămâne pe locul 268 mondial după confruntarea din Arganda del Rey apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]