Maria Szatmari rămâne pe locul 268 mondial după confruntarea din Arganda del Rey

Sportiva Maria Szatmari, reprezentantă a clubului CSM Zalău, își păstrează poziția 268 în clasamentul mondial după participarea la confruntarea desfășurată la Arganda del Rey.

În cadrul competiției, aceasta a întâlnit-o pe sportiva gazdă Maria Horche, clasată în prezent pe locul 97 mondial, în fața căreia a pierdut. Meciul a fost unul intens, în care Szatmari a avut ocazia să își testeze nivelul în fața unei adversare mai bine clasate, experiența acumulată urmând să fie valorificată în pregătirea viitoarelor competiții.

Antrenorul Adrian Popuțea a transmis un mesaj clar după confruntare: „Revenim în sală și ne pregătim mai intens”, subliniind determinarea echipei de a continua munca și progresul sportiv. Pentru Maria Szatmari, participarea la astfel de meciuri internaționale reprezintă pași importanți în dezvoltarea carierei și consolidarea poziției în clasamentele mondiale.

M. S.