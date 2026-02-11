RO-ALERT: Atenție, vin urșii! – Stand-up comedy cu Micutzu ajunge în Zalău!

Publicul din Zalău este invitat la o seară de stand-up comedy, parte din Turneul Național „RO-ALERT – Atenție, vin urșii!”, un spectacol de umor live care îi aduce pe aceeași scenă pe Micutzu, alături de Geo Adrian, George Dumitru și Alex Ioniță.

Evenimentul va avea loc în data de 28 martie 2026, de la ora 19, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău.

Inspirat din cunoscutele notificări RO-ALERT, titlul spectacolului este folosit într-o cheie ironică și comică, promițând publicului o „alertă” de amuzament și dispoziție bună. Show-ul face parte dintr-un turneu național care traversează numeroase orașe din România și aduce în fața publicului umor actual și original.

Micutzu, unul dintre cei mai apreciați comedianți români, este cunoscut pentru stilul său direct, autoironic și pentru capacitatea de a transforma situații cotidiene în momente comice memorabile. Alături de el, Geo Adrian, George Dumitru și Alex Ioniță completează show-ul și amplifică dinamica serii.

Spectacolul se adresează publicului adult și promite o experiență autentică de stand-up comedy live, inspirată din realitatea românească, situații actuale și detalii savuroase despre viața cotidiană.

Biletele sunt disponibile online, în limita locurilor disponibile.