La un pas de semifinale

SCM Zalău a fost miercuri la un pas de o calificare istorică în semifinalele Challenge Cup la volei masculin. Învinși la Zalău de turcii de la Altekma Izmir (3-2) în meciul tur, băieții lui Adrian Feher au luptat până la capăt în jocul retur. Au crezut în șansa lor, au arătat determinare până la ultima minge, dar în cele din urmă au cedat, în setul de aur, 12-15!

Gazdele au condus cu 2-1 la seturi și cu 13-7 în setul 4, dar sălăjenii nu au renunțat. S-au agățat de ultima speranță și au egalat la 2, după o revenire de zile mari. În setul 5, tot zălăuanii au impus ritmul și au câștigat 17-15, fructificând a treia minge de meci.

S-a intrat în decisiv, acolo oaspeții au condus cu 7-4 și 11-9, dar gazdele au avut nervii mai tari pe final. Renee Teppan a fost din nou cel mai bun realizator al Zalăului, cu 25 de puncte, secondat de Albert Hurt 18 și Filip Cveticanin 15. M. S.