Zalău, oraș eliberat

Elevii din Sălaj sunt în vacanță. Miercuri dimineața am ieșit din curte cu gânduri mari, unul fiind de a-mi duce mașina la revizie. Ce să vezi? Drumurile erau aerisite, mașini mult mai puține, nu tu nervi, nu tu blocaje. A, da, am uitat, elevii sunt în vacanță. Aha, de la dusul pruncilor la școală și grădiniță cu mașina sunt cele mai multe probleme în trafic. Da, așa este. În timpul școlii e aglomerație mare în trafic, iar în vacanță, Zalăul devine cu totul alt oraș. Păi ce-ar fi să-i lăsăm pe copii să se ducă la școală doar cu autobuzul? Ce ziceți de o astfel de propunere? Autobuze sunt destule și vor fi și mai multe. Încercăm măcar o săptămână, e cineva dispus să încerce? Eu mă înscriu. Desigur, întrebarea mea e stupidă și am să-mi iau multe înjurături, dar nu mă interesează. Cred că noi, părinții, suntem cei care purtăm vina principală pentru vulnerabilitatea copiilor din ziua de azi. Plouă, ninge, e frig, e cald, e ceață, puiuțul trebuie dus cu mașina la școală sau la grădiniță. Stați liniștiți, printre cei ce poartă această vină mă număr inclusiv eu. La fel fac și eu. Ce ziceți dacă începând de mâine folosim doar autobuzul? Convine cuiva? Aproape nimănui. Cred că am devenit și extrem de comozi. E doar o părere, iar comoditatea ne face tot mai slabi, mai vulnerabili. Am spus-o și repet. Și să fie gratuit, autobuzul din transportul în comun n-ar fi folosit de toată lumea. A ajuns și un fel de nelcoșag de doi bani să te vadă cineva ducându-ți pruncul la școală cu „smardoiul” de mașină de care are toată lumea, dar care îți lasă impresia că ești mai puternic, mai bogat. An cu bucurie.

