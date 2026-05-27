Stropiri la cireşi

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: Monilinia spp. (monilioze), Coccomyces hiemalis (antracnoza frunzelor de cireș) și dăunători: Rhagoletis cerasi (musca cireșelor).

Monilinia spp. (monilioze) – ciuperca se transmite, de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarța ramurilor și în fructele mumifiate. În anii cu primăveri ploioase și răcoroase apar simptome de ofilire, brunificare și uscare a florilor și frunzelor din jurul lor care rămân prinse în pom tot anul. Vârfurile lăstarilor se usucă și se indoaie. Această formă de atac este mai periculoasă la vișin, fiind însoțită de scurgeri de gome. Atacul este foarte rapid, evoluția acestuia fiind vizibilă de la o zi la alta.

Fructele tinere sunt, de asemenea, parzitate, acestea se zbârcesc, se brunifică și cad masiv. Pe fructele ajunse la maturitate, atacul ciupercii determină o putrezire a pulpei și apariția unor pernuțe mici (sporodochiile), gălbui-cenușii, dispuse neuniform, formate din micelii și spori.

La prun sporodochiile produc perforarea pieliței fructelor, iar sucul zaharat se scurge în afară, lipind fructele între ele. Fructele putrezite și mumifiate (zbârcite, uscate) rămân deseori atârnate de pomi și în timpul iernii.

Coccomyces hiemalis (antracnoza frunzelor de cireș) – ciuperca se transmite de la un an la altul sub formă de miceliu în ramurile tinere atacate și iernează în frunzele căzute. Pe frunze se constată pete mici circulare, de culoare purpurie – roșiatică pe fața superioară și roz – albicioasă pe cea inferioară. Frunzele intens atacate cad de timpuriu. Ca urmare a acestei defolieri timpurii, mugurii de rod diferențiază incomplet și în primăvara următoare deși înfloresc abundent, leagă fructe foarte slab. În anii favorabili bolii sunt atacate și fructele a căror pedunculi se usucă și ele nu se mai dezvoltă normal.

Rhagoletis cerasi (musca cireșelor) – dăunătorul prezintă o singură generație pe an. Iernează in stadiul de pupă, în sol, la 2-5 cm adâncime. Adulții apar la temperatura medie de peste 10ºC și se eșalonează pe o perioadă de 20-30 zile. La scurt timp după apariție are loc împerecherea, iar după 7-14 zile începe ponta. Incubația durează 6-10 zile. Larvele rod mezocarpul fructelor în jurul endocarpului, Fructele atacate prezintă pete de culoare brună. Cele mai atacate soiuri sunt cele cu maturizare semitârzie și târzie.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare T1, T2 la speciile de cires și vișin cu:

1. Decis trap musca cireșelor – 100 capcane/ha; – Signum – 0,5 kg/ha sau

2. Poleci – 0,03 – 0,05% % + Score 250 SC – 0,02 % sau

3. Deltagri – 0,25 – 0,3 l/ha + Luna Experience 400 SC – 0,5 l/ha sau

4. Karate Zeon – 0,015 % + Signum – 0,05 % sau

5. Jackpot 2,5 EC – 0,3 – 0,7 l/ha + Folicur Solo 250 EW – 0,75 l/ha sau

6. Laser 240 SC – 0,06 % + Javise 50 WG (Top Sen Extra) – 0,5 kg/ha sau

7. Traper – 0,06% + Orius 25 EW – 0,75 – 1,0 l/ha sau

8. Exirel – 0,75 – 1,0 l/ha + Botrefin – 1,0 kg/ha.

În livezile unde G.A. (gradul de atac) al păduchelui verde al ciresului este mai mare de 15% frunze atacate, pentru combatere, se recomandă utilizarea produsului:

Teppeki (Afinto) – 0,012% – 0,014% sau

Floniki – 0,012 – 0,014 % (0,12-0,14 kg/ha) sau

Alakazam 500 WG – 0,140 kg/ha. sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României. sau alte produse pentru proteția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament : T1 – în perioada 29.05. – 01.06.2026; T2 – se repetă după 7-8 zile cu o alta combinație de produse.

Tratamentul se aplică soiurilor de cireș cu coacere semitârzie și târzie . Pentru primul tratament alegeți un insecticid cu perioadă mai lungă de acțiune: Laser, Traper, Exirel, iar pentru tratamentul doi folosiți produse din grupa piretroizilor de sinteză ex.: Deltagri, Karate Zeon, Poleci, Jackpot

Măsuri alternative de combatere: toamna târziu, să se sape solul în jurul pomilor, iar după înflorit să se instaleze capcane adezive colorate în galben care atrag muștele.

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare, Oficiul Fitosanitar Sălaj – Stana Marius

Share Whatsapp Email