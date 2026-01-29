Înfrângere și la Brașov

Magazin Salajean

În etapa a XIII-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a pierdut în deplasare, cu Corona Brașov, scor 30 – 26.

În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:

  • CSM București – CSM Slatina 37 – 24
  • Gloria Bistrița – CSM Tg. Jiu 33 – 19
HC Zalău ocupă în clasament penultimul loc, cu 3 puncte.
M. S.

